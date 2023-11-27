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15:27, 27 ноября 2023Мир

Южная Корея заявила о переброске сил КНДР в демилитаризованную зону

Yonhap: Минобороны Южной Кореи опубликовало фото переброски солдат КНДР

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Минобороны Южной Кореи опубликовало фото переброски солдат КНДР, которые устанавливают блокпосты в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает агенство Yonhap.

По данным южнокорейского оборонного ведомства, Пхеньян перебрасывает на границу тяжелую технику, а на установленных блокпостах ведется круглосуточное дежурство.

Ранее лидер КНДР посмотрел снимки атомного авианосца США «Карл Винсон», сделанные спутником-разведчиком Северной Кореи. Отмечается, что спутник сделал фотографии «важных целевых районов на территории противников», в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. Он также пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор — Хикэм.

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