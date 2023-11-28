Объяснено таинственное излучение от черной дыры в Млечном Пути

arXiv: обнаружено излучение от объекта в центре Млечного Пути

Ученые Национального автономного университета Мексики, изучая данные космического гамма-телескопа Fermi, объяснили происхождение таинственного излучения из окрестностей Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В 2021 году астрономам удалось обнаружить гамма-излучение, исходящее от Стрельца А*. Однако оказалось, что оно не исходит от самой сверхмассивной черной дыры, а ее источником является некий близкий к ней объект. В новой работе ученые проанализировали данные, полученные телескопом Fermi за период с июня по декабрь 2022 года.

Оказалось, что импульс гамма-излучения происходит каждые 76,32 минуты. Этот период составляет ровно половину периода рентгеновских вспышек, исходящих от Стрельца А*, что указывает на их взаимосвязанность.

Согласно гипотезе исследователей, источником обоих типов вспышек, скорее всего, является сгусток газа, вращающийся вокруг сверхмассивной черной дыры со скоростью примерно 30 процентов от скорости света. Этот объект излучает несколько длин волн и испускает периодические вспышки при движении.