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14:28, 28 ноября 2023Россия

Большинство россиян выступили против идеи создать министерство счастья

ВЦИОМ: 56% россиян считают, что в России не нужно создавать министерство счастья

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Более половины жителей России выступают против создания в стране министерства счастья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно полученным результатам, озвученную главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко инициативу не поддерживают 56% опрошенным. Свое одобрение идее высказали 23% респондентов.

Больше всего предложение создать министерство счастья поддерживают молодые россияне: «за» проголосовала половина опрошенных граждан в возрасте до 25 лет. Наиболее скептически настроенным оказалось старшее поколение, где уровень одобрения инициативы достигает 13%.

19% противников идеи обосновывают свою позицию тем, что создать всеобщее счастье невозможно, отмечает ВЦИОМ. Помимо этого, значительная часть опрошенных указывают на бесполезность министерства и нежелание увеличивать чиновничий аппарат (14% и 16% соответственно). Еще 6% предложили направить средства, необходимым для учреждения нового министерства, на социальные нужды.

Ранее ВЦИОМ рассказал о главных ценностях россиян. Согласно результатам опроса, наивысшими ценностями жители страны считают крепкую семью, патриотизм, жизнь и дружбу.

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      Алан Босиков
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