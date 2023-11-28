Бойцов ВСУ перестанут кормить по стандартам НАТО

МО Украины запустило процесс отказа от системы питания ВСУ по стандартам НАТО

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестанут кормить по стандартам НАТО. О начале процесса по отказу от этой системы питания сообщило Министерство обороны (МО) республики.

«Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что отделение этих продуктов от общего каталога может помочь снизить их стоимость для ВСУ. По информации издания «Главком», планируется выделить 35 позиций. Всего каталог насчитывает более 400 позиций. Уточняется, что стоимость суточного питания бойца ВСУ в 10 раз меньше цены рациона военного из стран НАТО.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что в МО страны постоянно создают коррупционные схемы заработка. Одной из схем было утверждение низких закупочных цен на товары питания военных ВСУ. Однако потом компания поставляла самые дорогие продукты.