Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 28 ноября 2023Бывший СССР

Бойцов ВСУ перестанут кормить по стандартам НАТО

МО Украины запустило процесс отказа от системы питания ВСУ по стандартам НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестанут кормить по стандартам НАТО. О начале процесса по отказу от этой системы питания сообщило Министерство обороны (МО) республики.

«Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что отделение этих продуктов от общего каталога может помочь снизить их стоимость для ВСУ. По информации издания «Главком», планируется выделить 35 позиций. Всего каталог насчитывает более 400 позиций. Уточняется, что стоимость суточного питания бойца ВСУ в 10 раз меньше цены рациона военного из стран НАТО.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что в МО страны постоянно создают коррупционные схемы заработка. Одной из схем было утверждение низких закупочных цен на товары питания военных ВСУ. Однако потом компания поставляла самые дорогие продукты.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

      Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности

      В России захотели узнать мнение граждан о концертах с участием иноагентов

      Бывшие полицейские избили россиянина и получили условный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости