Советник Пушилина Гагин: группа бойцов ВСУ подорвалась на своих минах у Донецка

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на своем минном поле под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, цитирует ТАСС.

«Несколько часов назад стало известно, что противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят», — сказал он. Гагин уточнил, что боевая машина пехоты ВСУ высадила на мины личный состав, привезенный на ротацию.

Затем механик-водитель попытался вывезти военных из опасной зоны, но снова попал на мины, добавил советник Пушилина. В результате ВСУ потеряли пять бойцов. По его словам, последние несколько дней украинские войска из страха продвижения Вооруженных сил России стали беспорядочно минировать подходы к своим же позициям под Донецком.

Ранее Гагаин сообщил, что крупная группировка ВСУ сконцентрировалась под Горловкой в ДНР. Как он утверждал, украинская армия хочет нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска. Так ВСУ пытаются отвлечь внимание с более провальных для Киева направлений, объяснил Гагин.