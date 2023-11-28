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09:02, 28 ноября 2023Наука и техника

Раскрыта загадка вулканических фонтанов

Nature Communications: фонтаны лавы возникают из-за эффекта газировки
СюжетИзвержение в Исландии:

Фото: Jonatan Pie / Unsplash

Ученые Исландии, Великобритании и США раскрыла загадку, почему при извержении некоторых вулканов возникают фонтаны лавы. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Вулканологи изучили извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году, которое представляло собой серию фонтанов разной высоты (от 100 до 400 метров). Ученые использовали метод инфракрасной абсорбционной спектроскопии с преобразованием Фурье (OP-FTIR), чтобы определить химический состав газов, выбрасываемых в течение четырех циклов извержений, разделенных периодами покоя продолжительностью по несколько минут.

Новая гипотеза предполагает, что вулканы, подобные Фаградальсфьядль, имеют неглубокую полость под кальдерой, заполненную магмой. Когда магма поднимается в полость, газы приводят к образованию пены поверх магмы. Разрушение слоя пены приводят к давлению, которое выталкивает магму в воздух, создавая эффект газировки из встряхнутой банки. Циклический характер фонтанирования обусловлен тем, что газы неоднократно создают слой пены внутри полости.

Авторы заключают, что теория может помочь объяснить фонтанирование в различных вулканах по всему миру.

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      Александр Еникеев
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