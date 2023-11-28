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15:49, 28 ноября 2023Россия

Глава Курчатовского института заявил о «глубинной» ненависти Запада к Путину

Глава Курчатовского института Ковальчук: Запад ненавидит Путина из-за ресурсов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Запад ненавидит президента России Владимира Путина за то, что он не дал расчленить страну ради добычи ее громадных ресурсов. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, пишет РИА Новости.

По его словам, страны Запада давно смотрели на Россию как на источник природных ресурсов, а также как на территорию с небольшим населением, которое могло бы обслуживать их интересы. «Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы», — сказал Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям Конгресса молодых ученых на федеральной территории Сириус.

Он подчеркнул, что планы Запада не сбылись, что и стало причиной «глубинной ненависти» к президенту и всей России.

Ранее Путин заявил, что Запад хотел одержать над Россией военную победу, однако был вынужден отказаться от своих намерений и «заговорил по-другому». По его словам, экспансия западными странами грозила уничтожением самого русского этноса, добавил он.

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      Сергей Истомин
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