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15:34, 28 ноября 2023Бывший СССР

Полковник объяснил скопление крупной группировки бойцов ВСУ под Горловкой

Полковник Матвийчук допустил незначительный успех ВСУ под Горловкой

Фото: Leon Neal / Getty Images

Концентрация крупной группировки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горловкой объясняется желанием Киева продемонстрировать свои боевые способности странам Запада, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил шансы ВСУ на успех в этом направлении как очень низкие.

«Под Горловкой ВСУ ищут место, чтобы показать Западу, что они еще что-то значат и могут. Сейчас состояние ВСУ таково, что они вряд ли чего-то там достигнут. Конечно, возможен успех в 100-500 метров, на наши войска все равно их никуда не пустят», — сказал эксперт.

Ранее советник главы региона Ян Гагин заявил о концентрации крупной группировки ВСУ под Горловкой в Донецкой народной республике. По его словам, противник хочет нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

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Гагин уточнил, что за последние несколько дней на этом участке фронта уже предпринималось несколько попыток атаковать позиции российских сил, однако они не увенчались успехом. В результате украинская армия потеряла около двух десятков бойцов, добавил он. «Пытаются отвлечь внимание с более провальных для ВСУ направлений», — пояснил он.

До этого военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что на окраине Горловки идут тяжелые бои с ВСУ.

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      Кирилл Садовский
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