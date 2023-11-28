Полковник объяснил скопление крупной группировки бойцов ВСУ под Горловкой

Полковник Матвийчук допустил незначительный успех ВСУ под Горловкой

Концентрация крупной группировки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горловкой объясняется желанием Киева продемонстрировать свои боевые способности странам Запада, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил шансы ВСУ на успех в этом направлении как очень низкие.

«Под Горловкой ВСУ ищут место, чтобы показать Западу, что они еще что-то значат и могут. Сейчас состояние ВСУ таково, что они вряд ли чего-то там достигнут. Конечно, возможен успех в 100-500 метров, на наши войска все равно их никуда не пустят», — сказал эксперт.

Ранее советник главы региона Ян Гагин заявил о концентрации крупной группировки ВСУ под Горловкой в Донецкой народной республике. По его словам, противник хочет нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

Гагин уточнил, что за последние несколько дней на этом участке фронта уже предпринималось несколько попыток атаковать позиции российских сил, однако они не увенчались успехом. В результате украинская армия потеряла около двух десятков бойцов, добавил он. «Пытаются отвлечь внимание с более провальных для ВСУ направлений», — пояснил он.

До этого военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что на окраине Горловки идут тяжелые бои с ВСУ.