В США удивились использованием ВСУ пулеметов времен Первой мировой войны

BI: ВСУ используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать пулеметы системы Максима. На это указал журнал Business Insider.

Репортеры обратили внимание на появившиеся в сети фотографии, на которых запечатлена спарка «Максимов», установленная в пикап. Предположительно, так бойцы пытаются бороться с российскими беспилотниками.

При этом издание отмечает, что эти пулеметы были разработаны еще до Первой мировой войны.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что мобилизованных новобранцев обучают работе с устаревшим оружием, включая пулеметы системы «Максим» образца 1910 года.

В июне бывший боец ВСУ рассказал, что устаревшие пулеметы «Максим» были вывезены с оружейных складов в Артемовске для их поставки на вооружение в украинскую армию. «Вопреки слухам, в 2015 году не все вывезли. Осталось стрелковое оружие, СПГ, РПГ, "Калашниковы", "Максимы", патроны. Когда все началось, месяца два с половиной беспрерывно вывозили все это фурами, в том числе "Максимы" вывозили на укомплектование частей», — рассказал он.