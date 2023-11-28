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22:48, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине пьяный мужчина облил детей бензином и пытался их поджечь

В Харьковской области пьяный мужчина облил детей бензином и пытался их поджечь

В Харьковской области Украины пьяный мужчина облил детей бензином и пытался их поджечь. Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram-канале со ссылкой на полицию региона.

На записи с камер наблюдения видно, как взрослый мужчина пристает к компании подростков в магазине, а затем выливает на них горючую жидкость и поджигает. Дети успели убежать.

Ранее на блокпосту в Сумской области на Украине водитель автомобиля напал на сотрудника военкомата, который собирался вручить ему повестку. Позже подозреваемого обнаружили в Киеве. В отношении него открыли уголовное дело.

До этого в Киеве пьяный мужчина в камуфляже напал на полицейского. Во время патрулирования наряд полиции встретил человека, находящегося на улице во время комендантского часа, патрульные попросили его предъявить документы для проверки. Тот начал вести себя агрессивно и несколько раз толкнул полицейского.

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      Марина Совина
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