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13:29, 28 ноября 2023Силовые структуры

Названо число осужденных в России с психическими заболеваниями

ФСИН: каждый 11-й осужденный страдает психическими заболеваниями

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Каждый 11-й осужденный, который находится в российских учреждениях уголовно-исправительной системы, страдает психическими заболеваниями. Об этом на заседании в Госдуме заявила начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ольга Янченко, сообщает РИА Новости.

По словам Янченко, это число очень велико. По данным на 1 января 2023 года, в таких учреждениях содержалось более 433 тысяч человек. При этом российская система располагает лишь 51 лечебно-исправительным и 23 лечебно-профилактическими учреждениями.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей.

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