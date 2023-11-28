Новый мультфильм Disney провалился в прокате

Новый мультфильм Disney «Заветное желание» провалился в прокате в первый уикенд

Новый мультфильм студии Disney под названием «Заветное желание» провалился в прокате в первый уикенд. Об этом сообщает Screenrent.

За пять дней праздничных выходных проект собрал в прокате 31,6 миллиона долларов при ожидавшихся 45-55 миллионов. Картина заняла лишь третье место в североамериканском прокате — ее обошли фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», собравший 42,2 миллиона долларов, и «Наполеон», собравший 32,8 миллиона.

За неделю до выхода нового анимационного проекта Disney в прокат вышел мультфильм «Тролли» студии DreamWorks, который за минувшие выходные заработал 25,6 миллиона долларов, перехватив часть аудитории «Заветного желания».

Ранее пользователи социальных сетей обвинили компанию Walt Disney World в использовании нейросетей.