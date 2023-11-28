Пашинян обсудил с госсекретарем США Блинкеном отношения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения урегулирования отношений с Азербайджаном, передает РИА Новости.

«Собеседники обсудили повестку региональных и двусторонних отношений. В частности, затронули процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили гуманитарные проблемы более 100 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха и шаги, предпринимаемые правительством Армении для их решения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд стран Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он отметил, что при попытках вытеснить Россию из Карабаха никто не сможет стать соответствующим гарантом мира и стабильности в регионе.