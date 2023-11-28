Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 28 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян созвонился с госсекретарем США

Пашинян обсудил с госсекретарем США Блинкеном отношения с Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения урегулирования отношений с Азербайджаном, передает РИА Новости.

«Собеседники обсудили повестку региональных и двусторонних отношений. В частности, затронули процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили гуманитарные проблемы более 100 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха и шаги, предпринимаемые правительством Армении для их решения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд стран Запада пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он отметил, что при попытках вытеснить Россию из Карабаха никто не сможет стать соответствующим гарантом мира и стабильности в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости