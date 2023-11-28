Киркоров признался в планах свести Бузову и Даву

Филипп Киркоров заявил, что свел Ольгу Бузову и Даву на проекте в Китае

Российский певец Филипп Киркоров признался в попытках свести телеведущую и певицу Ольгу Бузову с блогером и рэпером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Его слова приводит Telegram-канал Super.

По словам певца, именно он подтолкнул артистов друг к другу на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. «Я делал в Китае все для того, чтобы они были вместе. Я их и свел на этом проекте. Я подтолкнул друг к другу. Думаю, что у меня это получилось», — сказал Киркоров.

Ранее Ольга Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву. «Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — сказала певица про своего экс-ухажера.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.