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12:00, 28 ноября 2023Культура

Киркоров признался в планах свести Бузову и Даву

Филипп Киркоров заявил, что свел Ольгу Бузову и Даву на проекте в Китае

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров признался в попытках свести телеведущую и певицу Ольгу Бузову с блогером и рэпером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Его слова приводит Telegram-канал Super.

По словам певца, именно он подтолкнул артистов друг к другу на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. «Я делал в Китае все для того, чтобы они были вместе. Я их и свел на этом проекте. Я подтолкнул друг к другу. Думаю, что у меня это получилось», — сказал Киркоров.

Ранее Ольга Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву. «Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — сказала певица про своего экс-ухажера.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

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      Варвара Кошечкина
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