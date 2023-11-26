Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву

Ольга Бузова на концерте пошутила о подарившем ей на концерте цветы бывшем Даве

Бывший возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, был замечен на ее концерте в субботу, 25 ноября. Об этом пишет Starhit.

Блогер пришел на выступление одетым в рубашку и строгий черный костюм. Он был в толпе зрителей с огромной корзиной розовых и красных роз и подпевал композициям. Букет попросили вынести Бузовой на сцену.

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — пошутила певица про своего экс-ухажера.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

Ранее Ольга Бузова перечислила самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса. По мнению артистки, первое место в рейтинге занимает шоумен и актер Дмитрий Нагиев, второе — артист Станислав Бондаренко, сыгравший ее возлюбленного в клипе, а третье — звезда «Мажора» Павел Прилучный.