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07:47, 26 ноября 2023Культура

Бузова пошутила про пришедшего на ее концерт Даву

Ольга Бузова на концерте пошутила о подарившем ей на концерте цветы бывшем Даве
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бывший возлюбленный телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер и рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, был замечен на ее концерте в субботу, 25 ноября. Об этом пишет Starhit.

Блогер пришел на выступление одетым в рубашку и строгий черный костюм. Он был в толпе зрителей с огромной корзиной розовых и красных роз и подпевал композициям. Букет попросили вынести Бузовой на сцену.

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — пошутила певица про своего экс-ухажера.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

Ранее Ольга Бузова перечислила самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса. По мнению артистки, первое место в рейтинге занимает шоумен и актер Дмитрий Нагиев, второе — артист Станислав Бондаренко, сыгравший ее возлюбленного в клипе, а третье — звезда «Мажора» Павел Прилучный.

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      Марина Совина
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