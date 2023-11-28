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12:27, 28 ноября 2023Ценности

Пластический хирург перечислила предполагаемые операции Виктории Бони

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пластический хирург Елена Миронова перечислила предполагаемые операции телеведущей Виктории Бони. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Кандидат медицинских наук заявила, что блогерша сделала операцию Ponytail lift (подтяжка «конский хвост») по авторской методике в одной известной американской клинике. Данная эндоскопическая подтяжка верхней и средней трети лица осуществляется из небольших надрезов в волосистой части головы, при помощи которых врач проводит глубокую отслойку тканей лба и щек и перемещает их сообразно вектору подтяжки «косо вверх».

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«В результате мы получаем более выразительный взгляд за счет приподнятых хвостов бровей, гладкий лоб, расправляется носогубная складка, а ткани щеки перемещаются в скуловую зону и заполняют ее, создавая там дополнительный объем», — пояснила собеседница издания и добавила, что упомянутое вмешательство актуально для пациентов до 40-45 лет.

По словам Мироновой, помимо проведения Ponytail lift, хирург установил Боне импланты в подглазничную-скуловую область.

«В случае Виктории Бони лично для меня это неочевидная манипуляция, так как можно было вполне обойтись биодеградируемыми филлерами», — заключила эксперт.

В июле Виктория Боня рассказала, что решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. При этом она отметила, что ей сделали скидку, и окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.

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      Карина Черных
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