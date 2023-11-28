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17:08, 28 ноября 2023Россия

Путин назвал конкурентное преимущество России

Путин заявил, что конкурентное преимущество России в многообразии культур

Фото: Администрация Президента России

Конкурентное преимущество России заключается в многообразии культур, традиций и обычаев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС). Трансляцию его выступления по видеосвязи вел Telegram-канал Кремля.

«У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев - наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал», — сказал глава государства, подчеркнув, что это многообразие нужно беречь и постоянно укреплять.

Путин обратил на это внимание глав всех регионов и добавил, что рассчитывает на авторитет пастырей традиционных религий, а также на ответственность всех политических сил и общественных организаций.

В рамках выступления президент также отметил, что церковь отделена от государства, но неотделима от жизни общества. В связи с этим Путин напомнил о важной роли традиционных религий, которые исповедают проживающие в России народы, в воспитании молодежи.

Ранее Путин заявил, что Запад радикально отрицает нравственные нормы религии и семьи. В качестве примеров он привел наличие в США и странах Европы понятий различных «гендеров», которые существуют помимо мужчин и женщин.

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      Сергей Истомин
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