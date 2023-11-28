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16:55, 28 ноября 2023Россия

Путин назвал вещь важнее денег

Путин: преодолеть демографические вызовы помогут нравственные ценности

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Преодолеть демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, невозможно только с помощью денег, заявил глава государства Владимир Путин. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент подчеркнул, что в этой борьбе необходимы нравственные ценности, а не только социальные выплаты, пособия и льготы.

«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — заключил он.

Глава государства заявил, что любые попытки расколоть общество в стране являются предательством. По его словам, без суверенной и сильной России невозможен прочный и стабильный миропорядок. Быть русским — прежде всего нести ответственность за сохранение государства, подчеркнул президент.

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      Варвара Кошечкина
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