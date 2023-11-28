Путин заявил о расплате нынешнего поколения за просчеты власти при распаде СССР

Путин: нынешнее поколение расплачивается за слабость власти при распаде СССР

Нынешнее поколение расплачивается за слабость центральной власти в годы революции 1917 года и в годы распада СССР, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора. Его слова передает ТАСС.

Глава государства убежден, что нужно помнить уроки революции 1917 года, Гражданской войны и распада СССР.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор — даже спустя десятилетия — расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти», — сказал Путин.

В ходе заседания президент также отметил, что без суверенной и сильной России сейчас невозможен прочный и стабильный миропорядок.

Ранее Владимир Путин заявил, что давление на Россию началось после распада Советского Союза, с целью раскачать страну была создана пятая колонна. По мнению президента, на Россию «насылали орды террористов». В частности, они действовали на Северном Кавказе, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию.