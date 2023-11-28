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15:30, 28 ноября 2023Наука и техника

Realme сообщила о продаже 200 миллионов смартфонов

Компания Realme поставила на рынок 200 миллионов смартфонов за пять лет

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Китайская корпорация Realme рассказала о продажах 200 миллионов смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

По информации компании, этой отметки удалось достичь спустя пять лет с момента основания фирмы. Realme принадлежит китайской корпорации BBK Electronics, которая также владеет производителями смартфонов Oppo и Vivo.

По данным агентства Counterpoint Research, лишь пять компаний поставили на рынок 200 миллионов единиц смартфонов быстрее Realme. Ими оказались Vivo, Huawei, Samsung и Apple. В общей сложности по состоянию на конец 2023-го 14 производителей смартфонов по всему миру реализовали на рынке большее 200 миллионов единиц своих устройств.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что за последние пять лет нам удалось войти в десятку лучших мировых брендов», — заявил директор по маркетингу Realme Сюй Ци. Топ-менеджер фирмы также отметил, что Realme появилась в тот момент, когда на рынке было около 700 брендов смартфонов. По данным Counterpoint Research, в 2023 году на рынке насчитывается около 250 брендов смартфонов.

В конце ноября китайская компания Redmi, входящая в Xiaomi Group, отчиталась о продаже миллиардного смартфона. Бренд Redmi появился в 2013 году.

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      Андрей Ставицкий
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