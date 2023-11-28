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11:16, 28 ноября 2023Ценности

Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

Хирург Велиханов назвал блефаропластику самой популярной операцией у россиян

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Пластический и реконструктивный хирург Рашид Велиханов раскрыл россиянам самые популярные пластические операции на лице. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам специалиста, первое место в списке занимает востребованная вне зависимости от пола и возраста блефаропластика, которая направленна на удаление избытков тканей верхних или нижних век. Помимо этого, доктор также назвал ринопластику.

«Это довольно сложное вмешательство, которое отличается достаточно высокой частотой повторных операций. Бывает так, что пациенту приходится обращаться к другому, более опытному хирургу. Поэтому важно сразу выбрать квалифицированного специалиста», — предупредил врач.

Среди прочего, эксперт также отметил подтяжку лица, SMAS-лифтинг, который предполагает коррекцию верхней, средней и нижней трети лица из-за возрастных изменений. В заключение Велиханов рассказал, что спросом пользуются височно-темпоральный лифтинг, липосакция подбородочной области и отопластика.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли опасные последствия ошибок пластических хирургов. Хирург Александр Вдовин подчеркнул, что блефаропластика является одной из самых сложных операций. Вследствие данной манипуляции пациенты могут получить неожиданные результаты, требующие нового вмешательства.

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      Екатерина Ештокина
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