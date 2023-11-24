Россиянам раскрыли опасные последствия ошибок пластических хирургов

Врач Вдовин: неудачно проведенная блефаропластика может привести к вывороту века

Пластический хирург Александр Вдовин раскрыл опасные последствия ошибок коллег во время операций. Соответствующее интервью публикует портал «Страсти».

Доктор признался, что зачастую к нему приходят пациенты после неудачно проведенных хирургических вмешательств у других врачей. «Бывали моменты, что при удалении комков Биша не весь комок удалялся. Люди приходили на коррекцию слизистой, приходилось делать повторную операцию по удалению комков Биша и уже после этого делать коррекцию слизистой», — рассказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что блефаропластика является одной из самых сложных операций. Вследствие данной манипуляции пациенты могут получить неожиданные результаты, требующие нового вмешательства. «Это очень сложная тема, особенно если неправильно сделана блефаропластика нижнего века, может привести к такой уже, увы, распространенной истории, как выворот века. Это исправить уже практически невозможно, только реконструктивная хирургия может помочь это сделать», — предупредил он.

Ранее в ноябре россиянкам назвали опасные последствия пластики груди. Доктор заявил, что липофилинг, или липотрансфер, заключающийся в пересадке жировой ткани, небезопасен.