Российский чиновник получил от главы частного детсада два миллиона рублей

В Югре полиция задержала чиновника за взятку в 2 млн руб. от главы детсада

В Югре полиция задержала начальника территориального управления в сфере защиты прав потребителей за взятки от руководителя одного из частных детских садов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

В отношении чиновника возбудили дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, с февраля 2020 года по август 2023 года обвиняемый каждый месяц получал деньги за отсутствие проверок по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в этом детском саду. Всего он получил 2,15 миллиона рублей.

Ранее в Иркутской области суд арестовал 57-летнего главу Катангского района Сергея Чонского за получение взяток.