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12:32, 28 ноября 2023Путешествия

Назван минимальный ценник для отдыха на Шри-Ланке

Турагент Мельник: отдохнуть на Шри-Ланке можно за 90 тысяч рублей

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка — второе по популярности азиатское направление после Таиланда, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал лучшие даты для отдыха на острове, а также минимальную цену тура.

«У нас в основном туда летает либо "Аэрофлот", либо Azur Air. Цена вопроса начинается от 90-100 тысяч рублей за двоих при десятидневном проживании. В стоимость входит перелет, проживание, как правило, без питания, трансфер, который достаточно долгий», — сообщил Мельник.

Сезонные месяцы для отдыха на Шри-Ланке, по его словам, — октябрь, ноябрь и декабрь. «В январе-феврале там кое-где начинает штормить, но этого можно избежать, если туристы будут выбирать направление Хиккадува, Унаватуна. Это юго-западное побережье, где всегда по погоде лучше всего, и считается, что там самые лучшие пляжи, потому что очень много лагун, особенно если мы говорим про Унаватуну», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из семи стран, в том числе россиянам. Решение уже вступило в силу и продолжит действовать в популярной стране Азии до 31 марта 2024 года.

Ранее Николай Мельник перечислил наиболее бюджетные внутренние и зарубежные направления для отдыха россиян в новогодние праздники.

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      Екатерина Смирная
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