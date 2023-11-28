Солистка группы Cream Soda снялась в наряде с вырезами на ягодицах

Солистка электронной музыкальной группы Cream Soda Алиса Стяжкова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в кожаном наряде черного цвета, который состоял из короткой куртки с капюшоном и юбки длины макси. Видно, что вторая вещь оформлена двумя вырезами на ягодицах и длинным лошадиным хвостом.

Известно, что в феврале американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в подобном наряде и привлекла внимание фотографов.

Ранее российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. На размещенных кадрах 26-летняя артистка предстала в белом обтягивающем платье длины миди с капюшоном и рукавами, которое частично демонстрировало ее обнаженную грудь.