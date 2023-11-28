Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:12, 28 ноября 2023Ценности

Солистка группы Cream Soda снялась в наряде с вырезами на ягодицах

Фото: @afelialisa

Солистка электронной музыкальной группы Cream Soda Алиса Стяжкова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в кожаном наряде черного цвета, который состоял из короткой куртки с капюшоном и юбки длины макси. Видно, что вторая вещь оформлена двумя вырезами на ягодицах и длинным лошадиным хвостом.

Известно, что в феврале американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в подобном наряде и привлекла внимание фотографов.

Ранее российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. На размещенных кадрах 26-летняя артистка предстала в белом обтягивающем платье длины миди с капюшоном и рукавами, которое частично демонстрировало ее обнаженную грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Многодетность, борьба за господство и дряхлеющая диктатура. О чем говорил Путин на народном соборе?

      На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне

      Солистка группы Cream Soda снялась в наряде с вырезами на ягодицах

      ВМФ России заинтересовался погружным «Стражем»

      Российский чиновник получил от главы частного детсада два миллиона рублей

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости