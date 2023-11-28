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12:26, 28 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о пострадавших при отравлении жены Буданова сотрудниках ГУР

При отравлении жены Буданова пострадали несколько сотрудников ГУР Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При отравлении жены главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны также пострадали несколько сотрудников украинской спецслужбы. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказали собеседники издания.

Кроме того, стало известно, что Марианну Буданову могли отравить с помощью еды.

28 ноября появилась информация, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле», — рассказали источники из ГУР Украины.

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      Алевтина Запольская
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