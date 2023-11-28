Стало известно о пострадавших при отравлении жены Буданова сотрудниках ГУР

При отравлении жены Буданова пострадали несколько сотрудников ГУР Украины

При отравлении жены главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны также пострадали несколько сотрудников украинской спецслужбы. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказали собеседники издания.

Кроме того, стало известно, что Марианну Буданову могли отравить с помощью еды.

28 ноября появилась информация, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле», — рассказали источники из ГУР Украины.