Участвующим в СВО студентам вручили госнаграды

Минобороны РФ: участвующим в СВО студентам вручили награды

Заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии Вооруженных сил России (ВС РФ) вручил госнаграды студентам, которые участвуют в российской спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что во время организованного телемоста между военным комиссариатом Ставропольского края и пунктами временной дислокации подразделений группировок войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей военнослужащие, проходящие заочное обучение в Северо-Кавказском федеральном университете, были награждены государственными наградами на передовой.

В ведомстве пояснили, что студенты российских вузов берут академические отпуска для участия в СВО и добровольно заключают контракты с МО. Затем они проходят полный курс боевой и специальной подготовки.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.