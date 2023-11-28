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13:07, 28 ноября 2023Бывший СССР

Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киева

Офис Зеленского: Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и Италия начали переговорный процесс о гарантиях безопасности Киева. Об этом сообщил Офис главы государства Владимира Зеленского.

Первый раунд консультаций с Римом был начат по поручению президента и главы его Офиса Андрея Ермака. Стороны обсуждают возможность подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Отмечается, что украинскую переговорную группу возглавил заместитель главы Офиса Зеленского Игорь Жовква.

По его словам, Киев начал двусторонние консультации со всеми странами «Большой семерки» (G7), включая Италию. Отмечается, что страна будет председательствовать в объединении в 2024 году.

Ранее Украина приступила к переговорам с ФРГ по двусторонним гарантиям безопасности. С украинской стороны переговорную группу также возглавлял заместитель руководителя Офиса президента.

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      Кристина Есикова
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