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09:26, 28 ноября 2023Экономика

В Китае заявили о серьезной угрозе для мировой экономики

Премьер КНР Цян: мировая экономика сталкивается с угрозой фрагментации

Фото: Florence Lo / Reuters

В настоящее время мировая экономика сталкивается с серьезной угрозой фрагментации на отдельные торговые блоки. На этом фоне странам необходимо предотвращать препятствование работе глобальных производственных и логистических цепочек, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Его слова приводит «Прайм».

От продолжающейся в мире конфронтации в конечном счете проигрывают все. Стабильная и отлаженная система глобальных торговых и производственных цепочек входит в интересы большинства государств. Странам необходимо лучше пользоваться открытыми возможностями для развития, если они хотят добиться ускорения темпов технологического прогресса и производительности труда, заявил Цян в ходе выступления на форуме China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине.

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Он также отметил важность ответственного подхода к различным рискам, вызванным растущей популярностью политики протекционизма. «Это требует от нас того, чтобы мы следовали правилам, признавали общую тенденцию , уделяли больше внимания повышению качества и производительности глобальных производственных и логистических цепочек», — заключил Цян.

В первой половине ноября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) представили модель распада мировой экономики на два не взаимодействующих друг с другом торговых блока. Согласно прогнозу экспертов, первый должны будут возглавить США и Евросоюз (ЕС), а второй — Россия и Китай. Главной причиной фрагментации мировой системы аналитики сочли торговые ограничения и борьбу за сырьевые ресурсы.

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      Анатолий Акулов
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