В МИД заявили о нацеленности США на смену власти в России

Рябков заявил об усиливающейся нацеленности США на смену власти в РФ

США не только развязали против России гибридную войну, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену в стране власти и организации внутрироссийской смуты. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По мнению дипломата, подобная политика может привести к разрыву двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. «Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком, основанным на правилах», — добавил замминистра.

Ранее Рябков предупредил, что США в ситуации вокруг Украины могут наступить на грабли войн во Вьетнаме и Афганистане. «Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал дипломат. Он напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила США признать противника равным себе, пусть и на короткий период.