Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 28 ноября 2023Мир

МИД России предупредил США о возможности наступить на грабли на Украине

Рябков: США на Украине могут наступить на вьетнамские и афганские грабли
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

США в ситуации вокруг Украины могут наступить на грабли войн во Вьетнаме и Афганистане. Об этом Вашингтон предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал дипломат. Он напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила США признать противника равным себе, пусть и на короткий период.

По его словам, успешное завершение специальной военной операции (СВО) станет решающей предпосылкой для того, чтобы американская сторона скорректировала свое мышление.

Ранее Рябков заявил, что диалог по стратегической стабильности между Россией и США вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был. При этом, по его словам, если Россия примет решение отвечать на предложения США, то «уступок в ответе не будет».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости