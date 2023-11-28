МИД России предупредил США о возможности наступить на грабли на Украине

Рябков: США на Украине могут наступить на вьетнамские и афганские грабли

США в ситуации вокруг Украины могут наступить на грабли войн во Вьетнаме и Афганистане. Об этом Вашингтон предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал дипломат. Он напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила США признать противника равным себе, пусть и на короткий период.

По его словам, успешное завершение специальной военной операции (СВО) станет решающей предпосылкой для того, чтобы американская сторона скорректировала свое мышление.

Ранее Рябков заявил, что диалог по стратегической стабильности между Россией и США вряд ли возобновится в обозримой перспективе в том виде, в котором он был. При этом, по его словам, если Россия примет решение отвечать на предложения США, то «уступок в ответе не будет».