В Москве объяснили необходимость контактов с ХАМАС

Замглавы МИД России Богданов: контакты с ХАМАС были нацелены на спасение жизней

Контакты России с ХАМАС были нацелены на спасение жизней, включая израильских граждан с российским паспортом. Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

Ранее Богданов обсудил с послом Израиля Александром Беном Цви освобождение пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что они также поговорили о разблокировке процесса безопасного выезда россиян с территории анклава.

Как уточнял сам израильский посол Бен Цви, согласование эвакуации россиян из Газы может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.