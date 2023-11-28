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15:41, 28 ноября 2023Мир

В Москве объяснили необходимость контактов с ХАМАС

Замглавы МИД России Богданов: контакты с ХАМАС были нацелены на спасение жизней

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Контакты России с ХАМАС были нацелены на спасение жизней, включая израильских граждан с российским паспортом. Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

Ранее Богданов обсудил с послом Израиля Александром Беном Цви освобождение пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что они также поговорили о разблокировке процесса безопасного выезда россиян с территории анклава.

Как уточнял сам израильский посол Бен Цви, согласование эвакуации россиян из Газы может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.

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      Максим Габриелян
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