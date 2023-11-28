На форуме «Россия» в Москве представили новую коллекцию бренда Putin Team

Новую коллекцию одежды бренда Putin Team Russia представили на форуме-выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Снимки публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенных кадрах видно, что в линейку вошли олимпийки, футболки, бейсболки и галстуки в базовых оттенках, а также цветах российского флага. Кроме того, на некоторых предметах гардероба также присутствует название марки. Стоимость вещей варьируется от 2990 до 14 500 рублей.

При этом создатель бренда рассказал, что среди клиентов ретейлера есть много госслужащих, однако их фамилии он не раскрыл.

Ранее на видео попала очередь за футболками и бейсболками с цитатами президента России.