Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 28 ноября 2023Ценности

В Москве представили новую коллекцию бренда Putin Team

На форуме «Россия» в Москве представили новую коллекцию бренда Putin Team

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Новую коллекцию одежды бренда Putin Team Russia представили на форуме-выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Снимки публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенных кадрах видно, что в линейку вошли олимпийки, футболки, бейсболки и галстуки в базовых оттенках, а также цветах российского флага. Кроме того, на некоторых предметах гардероба также присутствует название марки. Стоимость вещей варьируется от 2990 до 14 500 рублей.

Материалы по теме:
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

При этом создатель бренда рассказал, что среди клиентов ретейлера есть много госслужащих, однако их фамилии он не раскрыл.

Ранее на видео попала очередь за футболками и бейсболками с цитатами президента России.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Азербайджан вызвал послов западных стран из-за незаконных финансовых операций

      Собчак дала совет людям моложе 25 лет

      Большинство россиян выступили против идеи создать министерство счастья

      Госдума изменила правила досрочного выхода из колоний для части заключенных

      Полина Гагарина вышла в свет в прозрачном платье

      Оценена возможность повторения «шторма века»

      Россиянка изнасиловала попутчика в самолете на глазах у других пассажиров

      США выделят на восстановление энергетики Украины 25 миллионов долларов

      Генсек НАТО заявил об испытании в поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости