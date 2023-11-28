В Москве представили новую коллекцию бренда Putin Team
На форуме «Россия» в Москве представили новую коллекцию бренда Putin Team
Новую коллекцию одежды бренда Putin Team Russia представили на форуме-выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Снимки публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.
На размещенных кадрах видно, что в линейку вошли олимпийки, футболки, бейсболки и галстуки в базовых оттенках, а также цветах российского флага. Кроме того, на некоторых предметах гардероба также присутствует название марки. Стоимость вещей варьируется от 2990 до 14 500 рублей.
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При этом создатель бренда рассказал, что среди клиентов ретейлера есть много госслужащих, однако их фамилии он не раскрыл.
Ранее на видео попала очередь за футболками и бейсболками с цитатами президента России.