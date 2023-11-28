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12:43, 28 ноября 2023Культура

В России потребовали деньги от перепевшего «песенку крокодила Гены» рэпера

Наследники композитора Шаинского потребовали деньги от немецкого рэпера Liaze

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

От немецкого рэпера Liaze (настоящее имя — Илья Рейзвих) потребовали компенсации за исполнение «песенки крокодила Гены». Об этом сообщает ИА «Регнум».

С заявлением выступили родные композитора Владимира Шаинского, которые указали на нарушение авторских прав. Они подчеркнули, что музыкант использовал слова и музыку, не получив на это разрешения. «Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберет мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги», — сказал сын Шаинского Вячеслав.

Он также отметил, что рэпер убедил лейбл в том, что вопрос с авторскими правами был улажен. «А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер все решил по авторским правам», — добавил сын композитора.

Liaze использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке под названием «2003». Композиция быстро набрала популярность в соцсетях.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина обвинила певицу Полину Гагарину и продюсера Константина Меладзе в краже аранжировки на кавер песни Витора Цоя «Кукушка».

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

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      Варвара Кошечкина
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