В России потребовали деньги от перепевшего «песенку крокодила Гены» рэпера
От немецкого рэпера Liaze (настоящее имя — Илья Рейзвих) потребовали компенсации за исполнение «песенки крокодила Гены». Об этом сообщает ИА «Регнум».
С заявлением выступили родные композитора Владимира Шаинского, которые указали на нарушение авторских прав. Они подчеркнули, что музыкант использовал слова и музыку, не получив на это разрешения. «Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберет мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги», — сказал сын Шаинского Вячеслав.
Он также отметил, что рэпер убедил лейбл в том, что вопрос с авторскими правами был улажен. «А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер все решил по авторским правам», — добавил сын композитора.
Liaze использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке под названием «2003». Композиция быстро набрала популярность в соцсетях.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина обвинила певицу Полину Гагарину и продюсера Константина Меладзе в краже аранжировки на кавер песни Витора Цоя «Кукушка».
Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.