В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам

«Известия»: в магазинах РФ молочную продукцию будут раскладывать по цветам

В России собираются ввести новые правила продажи молочной продукции. Роспотребнадзор выступил с предложением выкладывать ее на прилавках магазинов и супермаркетов по цветам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы ведомства.

По данным издания, специалисты ведомства предлагают выделять зеленым цветом на ценнике продукты без заменителей молочного жира, а товары, где его заменили растительными жирами (например, пальмовым маслом), отмечать оранжевым. Такие товары, по мнению регулятора, необходимо дополнительно разделять визуально, и это можно делать несколькими путями.

Основная идея предполагаемого нововведения — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.

Отмечается, что Роспотребнадзор уже подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли.

Ранее сообщалось, что в России определили перечень видов пластиковой упаковки, которые должны запретить использовать с 2024 года. Минпромторг подготовил окончательный список тары и направил его на согласование в правительство.