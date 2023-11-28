В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам
В России собираются ввести новые правила продажи молочной продукции. Роспотребнадзор выступил с предложением выкладывать ее на прилавках магазинов и супермаркетов по цветам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы ведомства.
По данным издания, специалисты ведомства предлагают выделять зеленым цветом на ценнике продукты без заменителей молочного жира, а товары, где его заменили растительными жирами (например, пальмовым маслом), отмечать оранжевым. Такие товары, по мнению регулятора, необходимо дополнительно разделять визуально, и это можно делать несколькими путями.
Основная идея предполагаемого нововведения — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли.
Ранее сообщалось, что в России определили перечень видов пластиковой упаковки, которые должны запретить использовать с 2024 года. Минпромторг подготовил окончательный список тары и направил его на согласование в правительство.