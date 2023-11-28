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07:49, 28 ноября 2023Силовые структуры

В российской школе избили первоклассника

Прокуратура на Сахалине проверит информацию об избиении в школе первоклассника

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В школе города Долинска в Сахалинской области избили первоклассника, по данному факту ведется проверка. Об этом сообщила пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел в школе № 1. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты комплексные меры прокурорского реагирования.

Ранее жительница подмосковного Подольска обвинила учителя технологии в избиении сына-шестиклассника в Дубровицкой школе имени Монетова. По ее словам, трудовик пнул мальчика и дал ему пощечину. У несовершеннолетнего зафиксировали ушиб грудной клетки.

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