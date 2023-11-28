В России назвали условие для запрета на вывоз зерна из страны

«Известия»: уровень запасов зерна в 10 миллионов тонн назвали критическим

Власти России задумались о введении запрета на вывоз зерновых из страны. Об этом со ссылкой на документ рабочей группы по нетарифным мерам регулирования сообщает газета «Известия».

По итогам совместного заседания Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб условием для запрета экспорта зерновых назвали снижение уровня запасов пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи до критической отметки в 10 миллионов тонн. Такого объема хватит на полтора месяца внутреннего потребления, отметили эксперты.

Следить за зерновыми остатками поручили Минсельхозу: ведомство будет вести ежемесячный мониторинг и рекомендовать Минпромторгу и Минэкономразвития временно ограничивать вывоз зерновых из страны. В самом министерстве отмечают, что с учетом больших запасов и высокого запаса в России достаточное количество зерновых для обеспечения продуктовой безопасности.

По словам источника в комитете Госдумы по финансовому рынку, временные ограничения хорошо себя показали для сдерживания цен на бензин и дизель. Однако такие меры невозможно держать долго, так как они чреваты перенасыщением внутреннего рынка и созданием дефицита, так как поставщики начинают придерживать товар до отмены эмбарго и возвращения цен. По словам главы Зернового союза Аркадия Злочевского, возможный запрет может быть связан с активным вывозом зерна из страны в последнее время, и у чиновников возникли опасения насчет возможной его нехватки.

В начале ноября Минсельхоз РФ предложил с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го запретить экспорт зерна. Из-под ограничений ведомство предложило вывести поставки в целях оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства, а также отправку пшеницы на экспорт в рамках межправительственных соглашений, поставки в Южную Осетию и Белоруссию.

В середине октября стало известно, что Египет договорился о покупке у России почти 800 тысяч тонн пшеницы со скидкой. От предыдущего контракта республика отказалась, посчитав указанную в нем стоимость зерна слишком высокой.