Известная певица напоила фанатов алкоголем из своих трусиков во время концерта

В Бразилии известная певица Линда Мел приспустила трусы во время концерта и напоила фанатов кашасой, пропущенной сквозь них. Об этом пишет Daily Star.

Мел, которая выступает с группой Top do Brasil и называет себя кантри-певицей, выпустила первую запись в 2019 году. Однако в последнее время в социальных сетях все чаще стали появляться ролики, в которых Мел устраивает сексуальные выходки во время концертов.

В частности, исполнительница напоила фанатов алкоголем, пропущенным сквозь ее нижнее белье. При этом она позволила зрителям стянуть с нее трусики и лечь на сцену прямо у нее между ног. Из-за этого элемента шоу женщину прозвали «кашаса в трусиках».

Многие пользователи сети заявили, что Мел явно пытается получить скандальную славу, как и ее соотечественница MC Pipokinha, которая также известна сексуальными выходками во время выступлений. В частности, однажды она прямо на сцене занялась оральным сексом с одним из поклонников.

После инцидента прокуратура города Сан-Паулу проводила проверку в отношении MC Pipokinha. Представителей закона интересовало присутствие на ее концертах детей и подростков. Пока неизвестно, заинтересовались ли власти поведением Мел.

Ранее сообщалось, что двое танцоров, выступавших со скандальной MC Pipokinha, обвинили ее в плохом обращении и уволились. Они опубликовали в социальных сетях несколько сообщений, в которых рассказали, что MC Pipokinha не ценит коллег и называет свой коллектив мусором.