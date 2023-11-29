Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:49, 29 ноября 2023Силовые структуры

Двое россиян лишились жизни после употребления метадона в Москве

В Москве двое жителей умерли после отравления метадоном

Фото: Илья Петров / Коммерсантъ

В Москве 27-летняя уроженка Мурома и ее 32-летний знакомый лишились жизни после употребления метадона, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, их обнаружила подруга девушки в квартире на улице Чертановской. Россиянка была в бессознательном состоянии, ее экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение, однако спасти не смогли.

По предварительным данным, полученным в результате судмедэкспертизы, мужчина отравился метадоном. Проводится проверка.

Сообщается, что это первый случай отравления в столице, куда могла попасть партия наркотиков из Ставрополя.

Ранее в Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Все пострадавшие употребили метадон из одной партии. Один из задержанных по делу рассказал, что поехал на Ставрополье, получил запрещенное вещество и стал распространять его в Астрахани через закладки.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

      В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

      Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

      Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

      Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

      Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

      Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

      Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

      Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

      Львы растерзали огромного крокодила и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости