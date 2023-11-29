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17:27, 29 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренеры посоветовали комплекс упражнений для пар

Фитнес-тренеры Конопко предложили комплекс из четырех упражнений для пар

Кадр: MensHealthRussia / YouTube

Фитнес-тренеры Анастасия и Алексей Конопко посоветовали комплекс упражнений для пар. Видео с техникой выполнения упражнений доступно на YouTube-канале MensHealthRussia.

Комплекс включает в себя четыре упражнения, которые выполняются в три подхода. Один круг состоит из 40 секунд работы и 20 секунд отдыха.

Первое упражнение, которое рекомендовали тренеры, — приседания с поддержкой партнера. Они выполняются лицом друг к другу, при этом нужно попеременно сцепляться правыми и левыми руками, меняя их в верхней точке.

Следующее упражнение комплекса направлено на проработку пресса. Исходное положение — сядьте друг напротив друга, развернитесь немного вправо и вытяните ноги. Затем прижмите колени к груди и выпрямите ноги влево. Ступни можно оставлять на весу или ставить на пол.

Далее Конопко предложили выполнять боковую планку с раскрытием. Займите исходное положение рядом друг с другом, после чего синхронно поднимайте наверх руки и разворачивайте туловище.

Последнее упражнение комплекса — синхронный сит-ап. Исходное положение — сядьте друг напротив друга, сцепившись ступнями. Затем синхронно ложитесь на пол, касаясь руками за головой, и поднимайтесь наверх, касаясь ладоней партнера.

Ранее были названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Авторы материала рекомендовали делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Дарья Коршунова
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