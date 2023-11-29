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18:13, 29 ноября 2023Мир

Франция назвала сроки предоставления гарантий безопасности Украине

Франция планирует заключить соглашение о гарантиях Украине к началу 2024 года

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж рассчитывает к началу 2024 года завершить переговоры по предоставлению гарантий безопасности Украине. Трансляция пресс-брифинга доступна на YouTube.

По ее словам, Париж продолжает подготовку соответствующих договоренностей, чтобы к концу этого или началу следующего года соглашение было заключено. Дипломат отметила, что оно будет охватывать широкий спектр вопросов, включая долгосрочную военную помощь, а также участие в восстановлении Украины.

Ранее издание Politico писало, что президент Франции Эммануэль Макрон изменил позицию по украинскому конфликту, став сильнейшим союзником Киева. Глава государства примерил на себя мантию одного из самых сильных союзников Украины, пообещав поддержку «до победы», стремясь лидировать в таких вопросах, как членство в НАТО и военная помощь.

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