Гашек вновь осудил НХЛ за допуск российских хоккеистов

Гашек осудил НХЛ за незаинтересованность в дисквалификации российских хоккеистов

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек вновь осудил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за допуск российских игроков. Его слова приводит tvnoviny.sk.

Гашек раскритиковал руководство лиги за незаинтересованность в дисквалификации российских хоккеистов. «На данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть. Печально, но такова ситуация. Я пытаюсь сделать все, чтобы ее изменить», — рассказал он.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 11 октября. Российские спортсмены продолжают играть за клубы лиги без ограничений.

