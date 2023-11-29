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11:30, 29 ноября 2023Спорт

Гашек вновь осудил НХЛ за допуск российских хоккеистов

Гашек осудил НХЛ за незаинтересованность в дисквалификации российских хоккеистов

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек вновь осудил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за допуск российских игроков. Его слова приводит tvnoviny.sk.

Гашек раскритиковал руководство лиги за незаинтересованность в дисквалификации российских хоккеистов. «На данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть. Печально, но такова ситуация. Я пытаюсь сделать все, чтобы ее изменить», — рассказал он.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в НХЛ, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

Новый сезон НХЛ стартовал в ночь на 11 октября. Российские спортсмены продолжают играть за клубы лиги без ограничений.

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      Дарья Коршунова
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