Небензя призвал использовать гумпаузы в секторе Газа для разрешения конфликта

Небензя: гумпаузы в секторе Газа должны стать прологом к прекращению огня

Гуманитарные паузы в секторе Газа должны стать прологом к прекращению огня, а не «зеленым светом» на продолжение Израилем кровопролития, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишетРИА Новости.

По его словам, важно использовать гумпаузы для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной. «Важно, чтобы гуманитарные паузы и решение остро стоящих гуманитарных вопросов перед сектором Газа стали прологом к прекращению огня», — призвал он.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал более мощную операцию в Газе после окончания перемирия. Он рассказал, что боевые действия будут происходить по всей территории анклава. Политик также предрек более серьезное сопротивление со стороны палестинского движения ХАМАС, чем было до заключения временного перемирия.