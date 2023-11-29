Госдума поддержала расширение компенсаций за задержку зарплаты

Госдума приняла в первом чтении поправки о компенсации при задержке зарплаты

Госдума 29 ноября приняла в первом чтении поправки о праве работника на проценты в случае задержки зарплаты. Мера также коснется оплаты отпуска и выплат по увольнению.

Согласно тексту законопроекта, работодатель, нарушивший срок выплаты, обязан будет предоставить своему сотруднику компенсацию не меньше 1/150 ставки Центробанка, действующей на тот момент. Размер компенсации должен рассчитываться исходя из невыплаченных сумм, начиная со следующего дня после того, когда должна была быть произведена выплата, и заканчивая днем фактического расчета. При этом факт задержки работнику необходимо будет доказывать в суде.

Расширить компенсацию за задержки зарплаты осенью 2023 года предложил Минтруд. По действующему законодательству работодатель должен выплачивать ее только тогда, когда зарплата была начислена, но не выплачена вовремя. В случаях, когда выплата вовсе не была начислена, права на компенсацию работник не имеет. Чтобы исправить ситуацию, власти предложили внести поправки в статью 236 Трудового кодекса.

Ранее юрист перечислила ситуации, в которых работодатель может сократить оплату труда сотрудников. Уменьшение размера выплат допустимо при форс-мажорных обстоятельствах, таких как локдаун или санкции, влияющие на рабочий процесс, рассказала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова.