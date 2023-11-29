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08:47, 29 ноября 2023Экономика

В сахалинской красной икре нашли живые личинки

Россельхознадзор обнаружил в сахалинской красной икре живые личинки паразитов

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

В октябре в красной икре у трех производителей на Сахалине были найдены живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом от приморского межрегионального управления Россельхознадзора узнали «Известия». Паразиты могут нанести серьезный вред здоровью человека, в частности, из-за них могут развиться острые язвы с перфорацией и некрозом стенки желудка и кишечника, указывает издание.

Речь идет о компаниях «САХРЫБТОРГ», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». Россельхознадзор, проводивший исследование, подчеркнул, что в ходе экспертизы икра была изъята и в принципе она предназначена для производства готовой продукции и в продажу не поступает. При этом служба не раскрыла объем продукции, которая оказалась некачественной.

Также в октябре Приморское межрегиональное управление службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору зафиксировало нарушение в отношении АО «Южморрыбфлот». Фирма произвела из 8992 килограммов печени и икры минтая 14 256 килограммов «Ассорти деликатесного», что в 1,6 раза больше используемого сырья. Таким образом, в продажу поступила продукция из сырья неизвестного происхождения, что может быть опасным для потребителя.

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В Общественном совете при Роспотребнадзоре предупредили, что перед Новым годом нарушения в отрасли могут сильно вырасти. Зампред совета, глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов отметил, что реальные масштабы нарушений, по оценке организации, еще более существенные.

Махинации на российском рынке икры также зафиксировал Союз осетроводов. По данным организации, 40 процентов российского рынка осетровой икры сейчас заполнено импортным фальсификатом — производители массово продают дешевую китайскую черную икру под видом российской. Икра из Китая дешевле, однако она может быть опасной для потребителей. В КНР осетров выращивают сотни маленьких хозяйств, зачастую в весьма неблагоприятных экологических условиях.

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      Мария Грушко
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