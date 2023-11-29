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21:23, 29 ноября 2023Россия

Кадыров выразил уверенность в победе России в спецоперации в 2024 году

Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в победе России в СВО в 2024 году
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции (СВО) в 2024 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, российским военным предстоит взять под контроль еще несколько городов, прежде чем украинским властям позволят «подписать бумаги о капитуляции».

«Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», — заявил Кадыров, отметив, что Россия уверенно, пусть и небыстро, продвигается вперед.

Глава Чечни добавил, что переговоры с Киевом уже не имеют смысла, Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении.

Ранее Кадыров сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы выехать в зону проведения спецоперации на Украине. По его словам, большинство военнослужащих уже имеют опыт участия в СВО.

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      Марина Совина
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