Кадыров выразил уверенность в победе России в спецоперации в 2024 году

Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в победе России в СВО в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции (СВО) в 2024 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, российским военным предстоит взять под контроль еще несколько городов, прежде чем украинским властям позволят «подписать бумаги о капитуляции».

«Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа», — заявил Кадыров, отметив, что Россия уверенно, пусть и небыстро, продвигается вперед.

Глава Чечни добавил, что переговоры с Киевом уже не имеют смысла, Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении.

Ранее Кадыров сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы выехать в зону проведения спецоперации на Украине. По его словам, большинство военнослужащих уже имеют опыт участия в СВО.

