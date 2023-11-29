Louis Vuitton продаст виртуальный чемодан за 585 тысяч рублей

Модный дом Louis Vuitton продаст виртуальный NFT-чемодан за 585 тысяч рублей

Французский модный дом Louis Vuitton представил виртуальный миниатюрный чемодан за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Vogue Business.

Речь идет об NFT-изображении сумки Via Tile Trunk, разработанной дизайнером люксового бренда Николя Гескьером. Известно, что всего будут доступны 200 онлайн-изделий, выполненных с узнаваемой монограммой марки в виде шахматной доски. NFT планируют продавать за 6000 евро (585 тысяч рублей).

Согласно материалу, покупателям также будет доступна аналогичная реальная сумка-чемодан, которая появится на полках магазинов в марте 2024 года.

В июне сообщалось, что микроскопическая зеленая копия сумки французского модного дома Louis Vuitton, созданная американским брендом MSCHF, была продана на аукционе более чем за 63 тысячи долларов.