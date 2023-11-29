Louis Vuitton продаст виртуальный чемодан за 585 тысяч рублей
Французский модный дом Louis Vuitton представил виртуальный миниатюрный чемодан за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Vogue Business.
Речь идет об NFT-изображении сумки Via Tile Trunk, разработанной дизайнером люксового бренда Николя Гескьером. Известно, что всего будут доступны 200 онлайн-изделий, выполненных с узнаваемой монограммой марки в виде шахматной доски. NFT планируют продавать за 6000 евро (585 тысяч рублей).
Согласно материалу, покупателям также будет доступна аналогичная реальная сумка-чемодан, которая появится на полках магазинов в марте 2024 года.
В июне сообщалось, что микроскопическая зеленая копия сумки французского модного дома Louis Vuitton, созданная американским брендом MSCHF, была продана на аукционе более чем за 63 тысячи долларов.