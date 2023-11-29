МОК заявил о намерении проверять россиян во время Олимпийских игр

МОК заявил о намерении проверять российских спортсменов во время Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерениях проверять россиян во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что процесс проверки российских спортсменов на соответствие критериям организации будет продолжаться до Олимпиады и во время Игр. Он подчеркнул, что решение о допуске россиян будет принято, когда наступит правильный момент.

12 октября МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось, что ОКР больше не сможет получать средства от МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.