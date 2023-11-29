Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 29 ноября 2023Россия

Москвич донес на обсуждавших Украину посетителей пивного бара у метро

Житель запада Москвы донес на посетителей бара за разговоры про Украину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель запада Москвы донес на посетителей пивного бара у метро «Молодежная» за разговоры про Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, 47-летний горожанин отдыхал в заведении, где встретил двух мужчин, которые завели с ним разговор о спецоперации и политике.

Москвич утверждает, что новые знакомые стали интересоваться у него, чью сторону в конфликте он занимает. Один из гостей бара даже якобы предложил жителю столицы вступить в ряды украинской армии.

Тот отказался и покинул заведение. Позже мужчина обратился в правоохранительные органы. По его заявлению организована проверка.

До этого сообщалось, что житель Одинцовского городского округа Подмосковья донес в полицию на швейный цех из-за сходства логотипа предприятия с украинским трезубцем. В свою очередь представители учреждения в Краснознаменске объяснили, что их отличительный знак связан с гербом города.

Еще раньше под Москвой женщина обратилась в полицию из-за свастики в соцсетях бывшего ученика. Утверждалось, что она случайно отыскала экс-ученика. На его аватарке учительница разглядела свастику и направилась в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова

      Армения в ООН призвала защитить армян Нагорного Карабаха от геноцида

      Более полутонны наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в российском регионе

      Муфтий призвал отказаться от публичного обсуждения проблем с миграцией в России

      В России снесли разозливший коммунистов памятник борцу с советской властью

      Москвич донес на обсуждавших Украину посетителей пивного бара у метро

      Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным боям

      В России призвали Совет Безопасности ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия

      Россия призвала Израиль ратифицировать конвенцию по химическому оружию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости