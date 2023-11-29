Москвич донес на обсуждавших Украину посетителей пивного бара у метро

Житель запада Москвы донес на посетителей бара за разговоры про Украину

Житель запада Москвы донес на посетителей пивного бара у метро «Молодежная» за разговоры про Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, 47-летний горожанин отдыхал в заведении, где встретил двух мужчин, которые завели с ним разговор о спецоперации и политике.

Москвич утверждает, что новые знакомые стали интересоваться у него, чью сторону в конфликте он занимает. Один из гостей бара даже якобы предложил жителю столицы вступить в ряды украинской армии.

Тот отказался и покинул заведение. Позже мужчина обратился в правоохранительные органы. По его заявлению организована проверка.

До этого сообщалось, что житель Одинцовского городского округа Подмосковья донес в полицию на швейный цех из-за сходства логотипа предприятия с украинским трезубцем. В свою очередь представители учреждения в Краснознаменске объяснили, что их отличительный знак связан с гербом города.

Еще раньше под Москвой женщина обратилась в полицию из-за свастики в соцсетях бывшего ученика. Утверждалось, что она случайно отыскала экс-ученика. На его аватарке учительница разглядела свастику и направилась в полицию.