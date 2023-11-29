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18:17, 29 ноября 2023Среда обитания

Москвичей призвали отказаться от автомобилей

Москвичей призвали пересесть на метро 30 ноября из-за метели

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичей призвали отказаться от автомобилей и пересесть на метро или другой общественный транспорт в четверг, 30 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Там заявили, что в столице в ночь на 30 ноября и до обеда ожидается снегопад и сильный ветер, возможно образование гололедицы. Решившим воспользоваться автомобилями москвичам посоветовали соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

На столицу и область 27 ноября обрушилась «черная метель» — явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, а видимость ухудшается. В городе образовались пробки, также были задержаны авиарейсы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал 30 ноября приход новой метели. По его словам, она должны быть слабее предыдущей, «черной метели». Согласно прогнозам, к концу недели высота сугробов достигнет 30 сантиметров.

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      Мария Черкасова
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